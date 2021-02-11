В Харькове вооруженные правоохранители ворвались в облэнерго: стала известна причина

В четверг, 11 февраля, работники Департамента стратегических расследований и следственного управления Национальной полиции в Харьковской области пришли с обысками в АО "Харьковоблэнерго".

Как сообщает Depo.Харьков, следственные действия проводятся в двух помещениях – на улице Плехановской, 149 и на улице Плехановской, 126-А. В зданиях много вооруженной полиции, также подъехали два бронеавтомобиля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В пресс-службе "Харьковоблэнерго" изданию подтвердили факт проведения следственных действий. Однако заверили, что предприятие работает в штатном режиме.

Позже в полиции Харьковской области сообщили, что следователи и оперативники проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго", а также у юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.

"Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий", – заверили в ведомстве.

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году сотрудники Национальной полиции задержали заместителя председателя правления, исполнительного директора "Харьковоблэнерго" за присвоение около 45 млн грн.

В августе 2020 года через несколько дней после назначения Андрея Винниченко на должность главы Департамента капитального строительства Харьковской ОГА там и в АО "Харьковоблэнерго" провели обыски.

НАБУ задержало Винниченко по подозрению во взяточничестве. По предварительной информации, он за 1,3 миллиона гривен обещал решить вопрос о подключении потребителя к сети АО "Харьковоблэнерго", где он работал раньше.