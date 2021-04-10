В Харькове водитель сбил полицейского на переходе и протянул его 50 метров. Фото ДТП

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
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ДТП в Харькове

В ночь на субботу, 10 апреля, в Харькове водитель Audi A4 сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По словам водителя, пешеход якобы переходил на красный сигнал светофора, сообщают местные Telegram-каналы "ХС Харьков" и "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Столкновение произошло на проспекте Юрия Гагарина возле магазина "Метро" около 11 часов ночи. На место аварии прибыли полицейские и медики. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

По неподтвержденной информации в СМИ, погибший мужчина был майором полиции.

ДТП на Гагарина в Харькове.
Мужчина сбил пешехода.
По словам водителя, мужчина шел на "красный".
Водитель был за рулем Audi A4.
Авария произошла на Гагарина в районе "Метро".

Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове автомобиль BMW X5 насмерть сбил 58-летнюю женщину на скутере, которая занималась доставкой сервиса Glovo. За рулем авто находился 27-летний водитель.

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