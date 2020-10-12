В Харькове внедорожник влетел в пивной киоск. Фото и видео

Борис Бондарь Расследования 21:53, 12.10.2020 Обновлено: 22:18, 12.10.2020

В Харькове внедорожник Mercedes столкнулся с автомобилем Mazda, после чего влетел в пивной киоск.

Об этом сообщил Telegram-канал ТРУХА. В момент ДТП продавец находился внутри киоска.

В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские проверили содержание алкоголя у водителя Mercedes с помощью прибора Drager. Он показал значение, превышающее норму.

Водитель рассказал, что, когда завел машину, она почему-то поехала назад. Также он добавил, что вообще не пьет водку.

Mercedes столкнулся с автомобилем Mazda
Telegram-канал ТРУХА
После столкновения Mercedes влетел в киоск
Telegram-канал ТРУХА
ДТП в Харькове
Telegram-канал ТРУХА

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный случай произошёл в городе Ривне. Местный бизнесмен в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего Mercedes-Benz S-Class и начал таранить киоски и заборы.

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