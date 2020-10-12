В Харькове внедорожник влетел в пивной киоск. Фото и видео

В Харькове внедорожник Mercedes столкнулся с автомобилем Mazda, после чего влетел в пивной киоск.

Об этом сообщил Telegram-канал ТРУХА. В момент ДТП продавец находился внутри киоска.

В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские проверили содержание алкоголя у водителя Mercedes с помощью прибора Drager. Он показал значение, превышающее норму.

Водитель рассказал, что, когда завел машину, она почему-то поехала назад. Также он добавил, что вообще не пьет водку.

Mercedes столкнулся с автомобилем Mazda Telegram-канал ТРУХА

После столкновения Mercedes влетел в киоск Telegram-канал ТРУХА

ДТП в Харькове Telegram-канал ТРУХА

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный случай произошёл в городе Ривне. Местный бизнесмен в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего Mercedes-Benz S-Class и начал таранить киоски и заборы.