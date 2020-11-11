В Харькове внедорожник насмерть сбил беременную женщину на переходе. Фото и видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
7,0 т.

  • Водитель внедорожника оказался трезвым

  • От удара женщина отлетела не несколько десятков метров

В Харькове водитель сбил беременную женщину

В Харькове водитель внедорожника BMW сбил насмерть беременную женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС.Харьков". Инцидент произошел на проспекте Ландау вечером 11 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от торгового центра Wizard.

В сообщении сказано, что, по словам правоохранителей, водитель был трезвым.

Очевидцы рассказали, что удар был очень сильным, и женщина отлетела метров на 30.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Женщина переходила дорогу по переходу
Внедорожник сбил женщину
BMW сбил беременную
ДТП произошло на проспекте Ландау

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 ноября, маршрутный автобус "Дрогобыч – Трускавец" сбил несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм 9-классница скончалась на месте.

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