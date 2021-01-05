В супермаркете Харькова посетитель ударил кассиршу ногой по лицу: его "проучили". 18+

В Харькове посетитель супермаркета во время конфликта с кассиршей ударил ее ногой по лицу, когда девушка наклонилась, чтобы что-то поднять.

После инцидента группа мужчин решила "проучить" парня, избив его. Соответствующими видео 4 января поделился Telegram-канал "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Залютино. Что именно стало причиной ссоры покупателя и кассирши, непонятно.

На ролике зафиксирован момент, как парень что-то эмоционально рассказывает девушке, активно жестикулируя. Между ними стоит мужчина, который, очевидно, пытался защитить сотрудницу супермаркета.

Когда девушка отвернулась от посетителя и наклонилась, тот ударил ее ногой по лицу.

По данным местных Telegram-сообществ, которые нашли обидчика, девушку ударил 29-летний житель Харькова. Предварительно, ранее он попадался на разбое и домашнем насилии.

На втором видео, снятом на улице, запечатлено, как мужчины поставили обидчика девушки на колени. Они требовали, чтобы тот наклонился так же, как и сотрудница супермаркета. Далее один из мужчин ударил парня по лицу.

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