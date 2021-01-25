В Харькове в людей бросили гранату. Фото и видео с места ЧП

В ночь на 25 января в Харькове произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали два человека.

Как пишет Телеграм-канал "ХС-Харьков", ЧП произошло на улице Владислава Зубенко в районе Салтовка. От взрыва пострадали активист организации "Мы – харьковчане" Алексей Поликашов и его брат, которых доставили в больницу.

"На Зубенко пытались взорвать Алексея Поликашова, активиста "Мы – харьковчане". Со слов его брата, они шли вдвоем домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанес ему удар по голове и кинул гранату. Брат успел гранату оттолкнуть ногой, после чего прогремел взрыв. На данный момент они оба находятся в неотложке", – говорится в сообщении.

На месте ЧП работали полицейские и спасатели. В городе объявили "план перехват".

Добавим, что по данным Телеграмм-канала "Труха", 25 января активисты должны были провести акцию под аптекой, где якобы продают наркотики.

Также в сентябре 2020 года неизвестные сожгли авто Nissan Murano, принадлежащей жене активиста. В результате пострадали моторный отсек и водительская дверь. Было начато уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже сам подорвался на гранате.