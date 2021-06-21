В Харькове в гидропарке утонула 15-летняя девушка. Фото и видео с места трагедии

В воскресенье, 20 мая, в Журавлевском гидропарке в Харькове утонула 15-летняя девочка. На берег ее вытащили отдыхающие.

Об этом сообщил портал Newsroom, ссылаясь на руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашту. Он указал, что на место трагедии прибыло сразу две бригады скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению медики сумели только констатировать смерть девочки. Все меры по возвращению утопленницы к жизни оказались безрезультатны, ребенок захлебнулся", – рассказал он.

В социальных сетях отметили, что утонувший ребенок – харьковчанка из микрорайона Горизонт и зовут ее Ксюша. Однако из этических соображений не стали называть фамилии и выразили соболезнования ее семье.

В свою очередь спасатели настоятельно призывают в летний сезон особенно тщательно соблюдать меры предосторожности на воде. Только за июнь в Украине утонули 56 человек, 16 из них – дети.

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