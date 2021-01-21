В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек. Фото и видео с места трагедии

В Харькове загорелся двухэтажный жилой дом, предварительно – переоборудованный под дом престарелых.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. По состоянию на 15:50 на месте пожара по адресу: ул. Нижняя Гиевская, 150Б обнаружены тела 15 человек, еще 11 пострадали.

По сообщению правоохранителей, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В 16:14 пожар был локализован, сообщили в ГСЧС. К тушению привлекались 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Как пишет "Суспільне", директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что дом престарелых работал неофициально.

"Такого учреждения, чтобы по этому адресу было зарегистрировано, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – подчеркнул он.

На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", – написал он в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

Глава государства поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации. Он также заявил о немедленном создании Государственной комиссии под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения такого в будущем.

Личный контроль над ситуацией будет осуществлять министр внутренних дел, отметил Зеленский.

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