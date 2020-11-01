В Харькове убили мужчину, которого называют охранником нардепа Шенцева: чем известен политик

Дмитрий Шенцев, якобы охранника которого убили в ночь на 1 ноября в харьковском ресторане, избирался народным депутатом с 5-го по 9-й созывы.

Как говорится в биографии на официальном сайте Шенцева, в 2006 и 2007 годах он был избран нардепом от Партии регионов.

В апреле 2010 года назначен заместителем лидера Партии регионов по организации работы в регионах (тогда главой партии стал Николай Азаров, а президент Украины Виктор Янукович получил должность почетного председателя ПР).

С декабря 2012 года Шенцев – народный депутат Украины VII созыва, прошел выдвиженцем Партии регионов по одномандатному округу №176 в Харьковской области.

В феврале 2013 года получил российскую медаль Пушкина "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

26 октября 2014 года Шенцев избран народным депутатом VIII созыва по округу №176. В парламенте вошел во фракцию "Оппозиционный блок".

18 января 2018 года был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

На досрочных парламентских выборах 2019 года прошел как кандидат от "Оппозиционного блока" по тому же 176 округу.

По данным портала Dosye.info, в криминальном мире Шенцев известен как "Димон". В конце 80-х годов был близок к Новодомовской ОПГ Харькова "Спезики", хотя активного участия в преступной деятельности не принимал.

"Благодаря Евгению Кушнареву Шенцев стал одним из крупнейших землевладельцев Харьковской области", – отмечает издание.

Именно от рук помощника Шенцева – Дмитрия Завального – Кушнарев погиб в 2007 году на охоте в Изюмском районе Харьковской области.

Напомним, в 2006 году Шенцев в Харьковськой облгосадминистрации напал на журналиста, фотокорреспондента агентств Associated Press, ТАСС и Photolenta Андрея Авдошина.

В 2010 году Шенцев как сопредседатель "Антифашистского форума Украины" призывал Евросоюз объявить лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока персоной нон-грата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 ноября в харьковском ресторане произошло убийство якобы охранника Дмитрия Шенцева Руслана Смирнова. Он зашел в заведение и начал стрелять, посетители забили стрелка бутылками насмерть.

Сам Шенцев опроверг в Facebook, что убитый был его охранником. "Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", – подчеркнул он.