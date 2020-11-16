В Харькове на улице нашли мертвой 45-летнюю женщину

В Харькове 15 ноября, около 18:00, прямо на улице нашли мертвую женщину.

Погибшей оказалась 45-летняя жительница города, сообщила пресс-служба полиции Харьковщины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела Национальной полиции Украины.

Правоохранители сообщили, что тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Дарницком районе Киева мужчина зарезал мать жены во время ссоры в семье. Кровавый инцидент произошел в ночь на 15 ноября по улице Заречной. Предварительно, между зятем и тещей сначала возник словесный конфликт. Во время него человек схватил нож и нанес смертельные раны 62-летней женщине.