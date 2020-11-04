В Харькове таксист избил бывшую жену в присутствии ребенка. Фото и видео 18+
После избиения на месте происшествия осталось много крови
Также инцидент, судя по всему, произошел при ребенке, который испугался
В харьковском районе Новые Дома таксист избил до крови свою бывшую жену и напугал при этом ребенка.
На место происшествия вызвали полицию и написали заявление на него, сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В сообщении сказано, что при они уже два года в разводе. Причины конфликта не уточняются.
На опубликованном снимке видно, что на месте избиения осталось много крови.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, 18+
(Видео – Telegram "Труха Харьков")
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