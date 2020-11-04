В Харькове таксист избил бывшую жену в присутствии ребенка. Фото и видео 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,3 т.

  • После избиения на месте происшествия осталось много крови

  • Также инцидент, судя по всему, произошел при ребенке, который испугался

Таксист избил бывшую жену в Харькове

В харьковском районе Новые Дома таксист избил до крови свою бывшую жену и напугал при этом ребенка.

На место происшествия вызвали полицию и написали заявление на него, сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в районе Новых Домов.

В сообщении сказано, что при они уже два года в разводе. Причины конфликта не уточняются.

На опубликованном снимке видно, что на месте избиения осталось много крови.

Место происшествия залило кровью.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, 18+

(Видео – Telegram "Труха Харьков")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель ударил женщину с двумя маленькими детьми в лицо после того, как чуть не наехал на них на придомовой территории.

УкраинаХарьковнападение на женщину