В Харькове сын миллионера-нардепа Фельдмана попал с детьми в ДТП. Фото и видео

В Харькове в ДТП попал сын миллионера и народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Фельдмана. В результате столкновения пострадали двое его детей.

Об этом Александр Фельдман-младший сообщил в своем Instagram, опубликовав соответствующее видео в сторис. В то же время местный Telegram-канал "Веха" пишет, что в больницу попали женщина и ее ребенок, которые находились во втором автомобиле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Авария случилась 1 июля на проспекте Науки. Столкнулись внедорожники BMW и Range Rover. За рулем последнего был Фельдман-младший.

Сын нардепа уточнил, что одного из его детей вместе с няней направили в медицинское учреждение. Также он отметил, что повредил плечо и получил синяк во время ДТП.

Он заверил, что был трезв и не виноват в аварии, а также добавил, что отправился вместе с полицией на освидетельствование. Ранее в соцсетях появилась информация, что мужчина якобы был в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Александр Фельдман создал аварийную ситуацию на дороге в Харькове, подрезав другой автомобиль. Политик пояснил тогда, что воспитывал хама.