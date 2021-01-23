В Харькове судят задержанных из-за пожара в доме престарелых

В субботу, 23 января, в Харькове суд избирает меру пресечения для четырех задержанных по делу о смертельном пожаре в доме престарелых.

Как сообщает "Сегодня" в Telegram, подозреваемых завели в зал суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Задержанных четверо – мужчина, которому принадлежит здание, администратор учреждения, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила пансионатом.

Напомним, 22 января четырем задержанным сообщили о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.