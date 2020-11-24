В Харькове сосед затащил к себе домой и изнасиловал 15-летнюю девочку. Фото

В Харькове суд арестовал 44-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней соседки.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области, инцидент произошел с 17 по 18 ноября на улице Академика Павлова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, мужчина затащил девочку к себе в квартиру и, угрожая физической расправой, связал ее, а затем изнасиловал.

Открыто два уголовных производства – по части 3 статьи 152 (изнасилование) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, во время которых были изъяты вещественные доказательства. Их отправили на экспертизу.

20 ноября мужчине заочно сообщили о подозрении, а утром 23 ноября задержали в поселке Великий Бурлук. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конотопе Сумской области мужчина на кладбище изнасиловал 14-летнюю девочку. Полиция оперативно задержала подозреваемого.