В Харькове сообщили о состоянии пострадавших в пожаре в доме престарелых

Лечить пострадавших в нелегальном доме престарелых в Харькове будут за счет городского бюджета. Пациенты находятся в 17-й городской больнице.

Также власти города оплатят похороны погибших в пожаре. Решение об этом приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Глава департамента здравоохранения Харькова Юрий Сороколат рассказал о состоянии пяти пострадавших. Двое мужчин – средней степени тяжести: у 65-летнего мужчины 15% ожогов поверхности тела, а другой 73-летний пациент отравился угарным газом.

Еще трое госпитализированных – мужчины 57 и 80 лет и 81-летняя женщина – больше всего пострадали от шока.

Напомним, 21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" (ул. Нижняя Гиевская, 150Б) погибли 15 человек.

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