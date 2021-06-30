В Харькове сняли с поезда антимайдановца 'Топаза', призывавшего Путина ввести войска в Украину

В Харькове сняли с поезда скандального участника антимайдана в 2014 году, сепаратиста Игната Кромского по прозвищу "Топаз". После его принудительно доставили в суд.

Об этом он сам сообщил в Facebook. "И снова меня задержала СБУ, для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда", – написал "Топаз".

Адвокат Кромского Александр Шадрин для "Depo.Харьков" пояснила, что его клиента задержали 29 июня по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Видео дня

"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", – сказал юрист.

Со слов адвоката, задержанный провел ночь в авто и сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда столицы. Юрист также сказал, что параллельно с Киевом в Харькове в отношении Кромского рассматривается дело по статье "хулиганство".

Напомним, что Игнат "Топаз" Кромской в феврале 2014 года "заправлял" в Мариинском парке Киева в лагере антимайдана. Стал широко известен после случая избиения пророссийского журналиста Сергея Рулева, который кричал: "Топаз, дай команду!".

После участвовал в силовых захватах ХОГА и был активистом харьковского антимайдана. Принимал непосредственное участие в избиение евромайдановцев 1 марта. В видеообращении просил президента РФ Владимира Путина ввести российские войска в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года в Харькове суд приговорил Игната Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Однако по "закону Савченко" суд приказал освободить из колонии Кромского.