В Харькове школьник устроил опасное "фаер-шоу" в классе. Видео

В харьковской школе №127 ученик устроил "фаер-шоу" в классе – набрал в рот неизвестное воспламеняющееся вещество и с помощью зажигалки "выплюнул" огненное облако.

Соответствующее видео было опубликовано на местном Telegram-канале "Х**вый Харьков". Ролик был снят одноклассниками "шутника" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Портал Newsroom пишет, что в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. Героем ролика оказался ученик восьмого класса.

На видео слышно, что на фоне кто-то говорит. Вероятно, это случилось на перемене. После того, как подросток совершил выходку, другие дети засмеялись и запись прервалась.

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко подтвердила информацию о случившемся.

По ее словам, 2 декабря в школе работали сотрудники ювенальной превенции и представители районного управления образования. Результаты проверки еще не известны.

Источник видео: Telegram-канал "Х**вый Харьков":

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-летний мальчик, которого в Бердянске Запорожской области подожгли его сверстники ради развлечения и "крутого" видео, получил 30% ожогов тела, в том числе гениталий.

Мальчик рассказал, что товарищи заставили его выбирать между огнем или ударами по голове.