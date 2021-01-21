Смертельный пожар уничтожил нелегальный дом престарелых: фото и видео ЧП в Харькове

В Харькове 21 января при пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" по ул. Нижняя Гиевская, 150Б погибли 15 человек, еще пять человек пострадали.

OBOZREVATEL собрал фото и видео с места трагедии. Руководителей заведения уже установили и доставили в полицию для дачи показаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что владелец нелегального дома престарелых в Харькове, во время пожара в котором погибли люди, может иметь и другие подобные незарегистрированные учреждения.

В Кабмине поручили проверить этот факт. Внеочередное заседание правительства из-за трагедии провели вечером в четверг, 21 января.