Смертельный пожар уничтожил нелегальный дом престарелых: фото и видео ЧП в Харькове

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
6,7 т.
Смертельный пожар уничтожил нелегальный дом престарелых: фото и видео ЧП в Харькове

В Харькове 21 января при пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" по ул. Нижняя Гиевская, 150Б погибли 15 человек, еще пять человек пострадали.

OBOZREVATEL собрал фото и видео с места трагедии. Руководителей заведения уже установили и доставили в полицию для дачи показаний.

Сгоревший дом престарелых в Харькове
Дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек
Адрес сгоревшего дома престарелых
Здание дома для престарелых "Золотое время"
"Золотое время"
Пожарные на месте трагедии
В Харькове погибли 15 человек в пожаре
Пожар в харьковском доме для престарелых

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что владелец нелегального дома престарелых в Харькове, во время пожара в котором погибли люди, может иметь и другие подобные незарегистрированные учреждения.

В Кабмине поручили проверить этот факт. Внеочередное заседание правительства из-за трагедии провели вечером в четверг, 21 января.

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