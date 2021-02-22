В Харькове СБУ поймала агента Генштаба ВС России. Видео операции

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Операция была проведена 21 февраля в одном из спальных районов города. Ее кадры опубликовал на своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть вдиео, доскролльте страницу до конца).

По его информации, мужчина был задержан при получении полного комплекта технической документации с грифом "секретно". Подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.

"Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения", – уточнил Цаплиенко.

Напомним, в начале февраля 2021 года контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России, действовавшую на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В группировку входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоих украинцев, завербованных ФСБ РФ для сбора данных о местах дислокации подразделений ВСУ, взяли под стражу и установили сумму залога в 181 600 грн каждому.