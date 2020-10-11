В Харькове с ножом напали на "ЗеКоманду"

Борис Бондарь Расследования 21:49, 11.10.2020 Обновлено: 23:16, 11.10.2020

В центре Харькова группа неизвестных напала с ножом на представителей партии "Зе Команда".

Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Инцидент произошел 11 октября вечером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов Зе! команды", – написал Кучер.

Он расценил скандирование хулиганами поддержки действующему мэру Геннадия Кернеса как попытку спровоцировать конфликт.

Кучер отметил, что материалы уже переданы правоохранительным органам, а виновные "будут найдены и жёстко наказаны по закону".

"Обращаюсь ко всем участникам предвыборной гонки. Харьков – территория мира и порядка. Выборы закончатся и нам всем тут дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным и наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупости", – резюмировал глава ХОГА.

В Харькове напали на представителей "Зе Команды"
Facebook Алексея Кучера

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Дергачи Харьковской области разгромили две палатки политической силы "Партия Шария". В конфликте якобы участвовали члены "Правого сектора", "Дергачевской альтернативы" и депутаты от партии "Самопоміч".

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Враг на Донбассе снова нарушил перемирие, ВСУ "промолчали" – штаб ООС

В Запорожье работник СМИ насиловал 3-летнюю девочку "ради журналистского расследования"

Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

Карантин в Украине ужесточат: что решили на совещании у Зеленского

В центре Киева устроили автопробег с криками "Карабах!" и стрельбой. Фото и видео