В Харькове с ножом напали на "Зе Команду"

В центре Харькова группа неизвестных напала с ножом на представителей партии "Зе Команда".

Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Инцидент произошел 11 октября вечером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов Зе! команды", – написал Кучер.

Он расценил скандирование хулиганами поддержки действующему мэру Геннадия Кернеса как попытку спровоцировать конфликт.

Кучер отметил, что материалы уже переданы правоохранительным органам, а виновные "будут найдены и жёстко наказаны по закону".

"Обращаюсь ко всем участникам предвыборной гонки. Харьков – территория мира и порядка. Выборы закончатся и нам всем тут дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным и наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупости", – резюмировал глава ХОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Дергачи Харьковской области разгромили две палатки политической силы "Партия Шария". В конфликте якобы участвовали члены "Правого сектора", "Дергачевской альтернативы" и депутаты от партии "Самопоміч".