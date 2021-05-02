В Харькове ребенку оторвало пальцы взрывом петарды

В Харькове ребенку во время неосторожного обращения с петардой взрывом оторвало пальцы.

Его госпитализировали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу, сообщается на странице медучреждения в Facebook.

Ребенка госпитализировали с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, а также ожогами лица и второй руки.

Врачи предоставили необходимую медицинскую помощь и проинформировали об инциденте правоохранительные органы.

Отметим, что это не первый случай травмирования детей из-за петард. Так, в Одесской области в 2019 году взрыв повредил 11-летнему мальчику пальцы, живот и глаза.

В начале 2021 года на Херсонщине двухлетняя девочка пострадала из-за взрыва пиротехнического средства, которое ей в руку положил отец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде 26-летнего парня убили при помощи петарды.