В Харькове пьяный водитель насмерть сбил пешехода и прятался в соседнем дворе. Фото

В Харькове 31 января водитель совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и пытался скрыться от правоохранителей.

Авария произошла на проспекте Петра Григоренко около 6:20, когда 57-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, рассказала "Суспільному" спикер полиции Харьковской области Ольга Грабар (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она уточнила, что водитель Ford Edge скрылся с места происшествия и прятался в соседнем дворе, однако правоохранители нашли его – мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший от полученных травм скончался.

Полиция открыла уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до трех лет. Также решается вопрос об открытии еще одного производства из-за того, что водитель оставил пострадавшего в опасности.

Отметим, что OBOZREVATEL поддерживает законопроект №2695, который ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и призывает нардепов принять его во втором чтении.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько людей гибнет на дорогах Украины, и уточнял количество аварий, которые происходят по вине пьяных водителей.