В Харькове произошло жуткое ДТП: люди чудом спаслись от гибели. Видео

В Харькове на проспекте Науки в субботу, 7 ноября, автомобиль сбил 4 людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.

Предварительно, погибших в ДТП нет. Об этом сообщил Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все пострадавшие в тяжелом состоянии, мальчику 10 лет", – сказано в сообщении. Уточняется, что женщина получила серьезную травму головы, ребенок – переломы обеих ног.

Момент аварии. Осторожно, 18+!

Источник OBOZREVATEL подтвердил, что в результате ДТП пострадали 4 человека, среди них 10-летний мальчик. Все они госпитализированы. Данные об остальных пострадавших устанавливаются.

Кроме того, нашему изданию стало известно, что в аварии травмы получили члены одной семьи: отец, мать и сын.

По неофициальной информации, за рулем Volkswagen Jetta находился иностранец, фигурант уголовного дела по ст. 296 (хулиганство). Мужчина якобы выпущен из СИЗО под залог в 100 тысяч гривен. Водителя с места ДТП забрала скорая.

Также сообщается, что очевидцы случившегося пытались напасть на водителя авто.

После аварии правоохранители перекрыли проспект (от Космической до Бакулина).

Видео с места ДТП:

Как писал OBOZREVATEL, 6 ноября в Харькове в результате столкновения двух автомобилей один из них отбросило в остановку общественного транспорта, пострадало 5 человек.