В Харькове произошла стрельба, ранен мужчина: полиция ввела операцию "Сирена". Фото

В среду, 30 июня, утром в Харькове произошла уличная перестрелка. Ранен 31-летний мужчина.

Как сообщается на сайте полиции Харьковской области, пострадавшего доставили в больницу с ранением шеи. По данным Telegram-канала "ТРУХА Харьков", речь идет о заместителе директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На улице Родниковой (микрорайон Салтовка) неизвестный произвел несколько выстрелов в мужчину из неустановленного оружия. Пострадавший в этот момент находился возле своего автомобиля.

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По городу ввели в действие полицейскую операцию "Сирена" для поимки злоумышленника. Сейчас проводится осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия.

О состоянии Мошенского пока информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Киеве мужчина устроил стрельбу из окон своей квартиры в многоэтажке. Инцидент произошел на улице Академика Ефремова в Святошинском районе.

Ранее на Троещине мужчина устроил стрельбу из пистолета. Примечательно, что стрелок был полуголым – он шел по улице в одних трусах.