В Харькове прогремел взрыв, ранены трое. Фото и видео с места ЧП

В Харькове вечером во вторник, 8 июня, произошел взрыв на ул. Гагарина. Предварительно, мужчина в ходе конфликта взорвал гранату, когда рядом находились люди. Известно о минимум трех пострадавших.

То, что в ходе ЧП ранения предварительно получили три человека, подтвердили источники OBOZREVATEL. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как пишет Telegram-канал "Харьков 1654", инцидент случился возле 38-го дома, . Из-за осколочного ранения одному из мужчин грозит ампутация ноги. Кроме того, пострадал также случайный прохожий, который оказался возле места конфликта, пишут в сети.

По данным очевидцев, после случившегося по улице "бежали парни и просили вызвать скорую".

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