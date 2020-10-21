В Харькове прогремел взрыв: скорая госпитализировала двух человек. Фото и видео

В центре Харькова днем 21 октября прогремел взрыв и случился пожар в помещении, где якобы хранилась пиротехника. В результате пострадали как минимум два человека. Они смогли выбраться из места ЧП сами, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

О ЧП сперва сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав кадры происшествия. Пользователи соцсетей начали писать про дым, который поднимался высоко над крышей здания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что пожарным информация о якобы взрыве в доме по переулку Кравцова, 7 поступила в 12:38. По словам заявителя, в помещении изготавливалась пиротехника, в результате есть пострадавшие. На место происшествия выехали четыре отделения спасателей, в том числе и на автоцистерне.

Один из сотрудников учреждения, расположенная рядом с местом возгорания, подчеркнул, что сначала произошел взрыв баллона, после чего загорелась пиротехника, которая была в помещении.

Помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что спасатели локализовали возгорание спустя примерно час. Наличие пострадавших и причина происшествия уточнялись.

"Там, предварительно, изготавливали пиротехнику. Были взрывы, сильное задымление, естественно где-то есть горение. Три автоцистерны и одна автолестница к месту направлены. Идет разведка и ликвидация. Есть предварительные пострадавшие, возможно отравление", – сказал он в комментарии "KHARKIV Today".

Тем временем стало известно, что двух пострадавших госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи в тяжелом состоянии.

"Два человека. У них ожоги. В "четверку" госпитализировали, тяжелые. Это предварительная информация. Пока не знаю, какие части тела повреждены", – цитирует "KHARKIV Today" слова директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забаша.

В ГУНП Украины в Харьковской области отметили, что полицейские устанавливают обстоятельства пожара в здании в Шевченковском районе Харькова.

"В результате происшествия пострадали двое мужчин. Их с ожогами доставили в больницу. Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей. Информация внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Все причины и обстоятельства возгорания здания устанавливаются", – говорится в сообщении правоохранителей в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября под Харьковом на Окружной дороге в районе Экопарка столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В ДТП погиб подполковник ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия, которые ехали в "Ланосе". Водитель "Тойоты" выжил.