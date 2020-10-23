В Харькове попрощались с погибшими в страшном ДТП полковником ГСЧС и его дочерью. Видео
Авария произошла в 7:00 21 октября на 493 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский
В "Ланос" потерпевших врезался Toyota Land Cruiser
За рулем внедорожника был сын экс-начальника отдела полиции метрополитена Харькова
В Харькове попрощались с погибшими в смертельном ДТП 41-летним подполковником ГСЧС Дмитрием Азаренковым и его 15-летней дочерью Анастасией.
Отдать дань памяти жертвам страшной аварии пришли сотни человек, видео прощания опубликовано в Telegram-канале "Веха (Харьков)" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
19-летний водитель Toyota Land Cruiser Дмитрий Габышев задержан. По предварительным данным, во время совершения ДТП он был в нетрезвом состоянии.
Киевский райсуд Харькова 23 октября избрал ему меру пресечения: он останется в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП признал свою вину.
Как сообщил OBOZREVATEL, в Харькове на Набережной юрист Харьковского ГСЧС на автомобиле Kia Sorento снесла на большой скорости ограждение и упала в реку.