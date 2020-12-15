В Харькове полицейское авто влетело под трамвай. Фото и видео

В Харькове произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и трамвая.

Авария случилась на улице Полтавский шлях, сообщает 15 декабря Telegram-канал "ХС Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, правоохранители разворачивались без проблесковых маячков, а уже после столкновения включили их.

В результате столкновения трамвай смял водительскую дверь "Приуса". Других подробностей происшествия пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе и полицейской машины.

Более серьезная авария с участием патрульных случилась в городе в марте. Тогда пострадал человек.