В Харькове полицейское авто влетело под трамвай. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,6 т.
Машина полиции столкнулась с трамваем

В Харькове произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и трамвая.

Авария случилась на улице Полтавский шлях, сообщает 15 декабря Telegram-канал "ХС Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП в Харькове с участием полиции.

По словам очевидцев, правоохранители разворачивались без проблесковых маячков, а уже после столкновения включили их.

Трамвай смял дверь "Приуса".

В результате столкновения трамвай смял водительскую дверь "Приуса". Других подробностей происшествия пока нет.

Авария произошла во время разворота полиции.
ДТП произошло на улице Полтавский шлях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе и полицейской машины.

Более серьезная авария с участием патрульных случилась в городе в марте. Тогда пострадал человек.

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