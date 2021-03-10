В Харькове поймали водителя, грозившегося убить копа за остановку авто. Видео 18+

В Харькове вручили подозрение мужчине, который угрожал патрульному и его родственникам убийством после того, как полиция остановила его авто на иностранной регистрации за нарушение Правил дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции. Уточняется, что водитель – 25 летний житель Харькова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в Шевченковском районе. Во время несения службы пеший экипаж патрульной полиции заметил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. В ходе проверки выяснилось, что машина находится на территории Украины с нарушением законодательства.

Полицейские сообщили водителю о составления административного протокола, на что он отреагировал агрессивно.

Парень пытался осуществить наезд на сотрудника полиции. Потом он устроил словесный конфликт, материл копа и говорил, что убьет его, а потом "будет разговаривать с его родственниками в суде", а также грозился убить родственника правоохранителя.

Он также заявлял, что "будет искать" патрульного. Угрозы мужчины были зафиксированы на камеру.

Постановление об административном правонарушении дебошир вырвал из рук полицейского, пытаясь разорвать. Затем мужчина сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

"Место нахождения злоумышленника быстро установили. При физической поддержке бойцов роты полиции особого назначения "ВОСТОК" мужчину задержали и объявили о подозрении в совершении преступления. На этот раз он не вел себя так вызывающе в присутствии правоохранителей, а за высказанное ранее – просил прощения", – сказано в сообщении пресс-службы.

Фигуранту готовится избрание меры пресечения. Ему грозят исправительные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет.

Осторожно, видео 18+!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области 34-летний патрульный полицейский покончил с собой, выстрелив из пистолета в голову. Тело мужчины обнаружили 4 марта.