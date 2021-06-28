В аэропорту Харькова поймали россиянина из базы Интерпола

В харьковском аэропорту пограничники задержали 32-летнего россиянина. Он находился в международном розыске.

С прошлого года гражданин РФ разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина был пассажиром рейса "Харьков – Анталия". Во время прохода пограничного контроля на него сработали базы данных международной организации уголовной полиции Интерпол.

Преступника немедленно передали Национальной полиции и проинформировали о нем украинском бюро Интерпола в Киеве.

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Напомним, в мае Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина Молдовы, которого разыскивали по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в своей стране. Ему был запрещен въезд в Украину, но он смог попасть сюда незаконно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники обнаружили 29-летнего гражданина Турции, который находился в международном розыске по подозрению в изнасиловании. Он также был в базах Интерпола и его искали с 2019 года.