В Харькове пассажир изнасиловал водителя такси

В Харькове 28 января пассажир изнасиловал 46-летнюю женщину-водителя такси.

Ранее судимый 35-летний злоумышленник был оперативно задержан. Об этом сообщили на странице Департамента уголовного розыска в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это был просто очередной заказ. Когда пассажир в пути изменил маршрут, это не вызвало никаких подозрений. Однако вскоре этот пассажир начал недвусмысленно приставать к водительнице. А когда получил отказ, применил силу и реализовал задуманное, а после немедленно скрылся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что насильнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Полтаве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки. Они находились в одной больничной палате после госпитализации. В полиции заявили, что вина парня доказана.