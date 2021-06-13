В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги: момент попал на видео
В Харькове 13 июня парень выпал из кабины подвесной канатной дороги на проезжую часть, где его потом переехал микроавтобус. К счастью, пострадавший выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.
Трагический инцидент произошел днем на улице Новгородской. Издание Newsroom опубликовало видео с места события (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно компанию двух парней и девушки лет 17-18 лет: один сел в кабинку сам, а другой с подругой. Позже юноша сбросил на землю рюкзак, который поймал, возможно, еще один его товарищ. На 01:30 видео заметно, как человек падает с кабинки канатки прямо на проезжую часть, где его сбивает транспортное средство.
Начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова Виктор Забашта подтвердил, что на дорогу упал парень, после чего его переехал микроавтобус.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. На месте тиранического инцидента и в медучреждении работали сотрудники полиции, выясняя все детали.
В то же время местное издание "Редпост", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что пострадал 17-летний парень. Отмечается, якобы таким образом "он хотел свести счеты с жизнью".
Также СМИ пишут, что "юноша был нетрезв". У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы.
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Напомним: 13-летнюю девушку в Харькове ударило током на железнодорожном мосту – она сорвалась с конструкции и разбилась насмерть.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харькове 16-летний парень жестоко избил 14-летнюю девушку. Момент попал на видео, на котором видно, что свидетелями избиения были другие подростки, которые не заступились за потерпевшую.
По словам правоохранителей, несовершеннолетнего хулигана зовут Александр Тараник. Он вскоре извинился перед обиженной им девушкой, но все равно окажется на скамье подсудимых.