В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги: момент попал на видео

В Харькове 13 июня парень выпал из кабины подвесной канатной дороги на проезжую часть, где его потом переехал микроавтобус. К счастью, пострадавший выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.

Трагический инцидент произошел днем на улице Новгородской. Издание Newsroom опубликовало видео с места события (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно компанию двух парней и девушки лет 17-18 лет: один сел в кабинку сам, а другой с подругой. Позже юноша сбросил на землю рюкзак, который поймал, возможно, еще один его товарищ. На 01:30 видео заметно, как человек падает с кабинки канатки прямо на проезжую часть, где его сбивает транспортное средство.

Начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова Виктор Забашта подтвердил, что на дорогу упал парень, после чего его переехал микроавтобус.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. На месте тиранического инцидента и в медучреждении работали сотрудники полиции, выясняя все детали.

В то же время местное издание "Редпост", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что пострадал 17-летний парень. Отмечается, якобы таким образом "он хотел свести счеты с жизнью".

Также СМИ пишут, что "юноша был нетрезв". У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы.

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Напомним: 13-летнюю девушку в Харькове ударило током на железнодорожном мосту – она сорвалась с конструкции и разбилась насмерть.

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