Полиция захотела наказать "защитников" избитой кассирши из Харькова

Группу мужчин, которые "отомстили" ранее судимому харьковчанину за то, что тот ударил ногой по лицу кассиршу супермаркета, ищет полиция.

Об этом во вторник, 5 января, на своей странице в Facebook сообщил декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел Вячеслав Марков. Напомним, об инциденте стало известно днем ранее.

Тогда в сети появилось видео конфликта в супермаркете в микрорайоне Залютино в Харькове. Парень, который о чем-то спорил с сотрудницей магазина, ударил ее ногой по голове, когда девушка наклонилась.

В интернете появилось и второе видео, на котором обидчика девушки поставили на колени. Мужчины требовали, чтобы дебошир наклонился так же, как и сотрудница супермаркета. Далее один из мужчин ударил парня по лицу ногой.

"Беззаконием нельзя подменять Закон, а насилие над насильником не восстановит законную справедливость", – заявил Марков.

По его словам, полицейским предстоит дать "оценку действиям всех участников событий".

Видео громкого инцидента можно посмотреть в нашем материале по ссылке (осторожно, 18+).

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