В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана. Фото с места ЧП
Всего неизвестные произвели 6 выстрелов
В результате обстрела пробиты окно и входная дверь
Камеры зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках
В ночь на субботу, 7 ноября, неизвестные обстреляли помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове.
Как сообщается на сайте консульства, всего было произведено 6 выстрелов. В результате пробиты окно и входная дверь.
"Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем", – говорится в сообщении.
Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.
Открыто уголовное производство. Полицейские Киевского микрорайона Харькова ведут расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке обстреляли Генеральное консульство Польши.