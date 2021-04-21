В Харькове неизвестный ограбил обменник на 1,6 млн грн. Фото

В Харькове 20 апреля неизвестный мужчина напал на кассира обменного пункта и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 миллиона гривен.

Ограбление произошло около 20:00 по проспекту Героев Сталинграда. О нем правоохранителей сообщила потерпевшая, информирует отдел коммуникации полиции в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что в тот вечер женщина закрывала дверь обменного пункта, когда к ней подошел неизвестный и затолкал внутрь. Злоумышленник ударил ее в лицо и ограбил кассу.

Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Однако сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей, изучает изъятые вещественные доказательства.

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