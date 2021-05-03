В Харькове нашли мертвой пару с ножевыми ранениями

В воскресенье вечером, 2 мая, в Харькове в квартире нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает издание "Цензор.Нет" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что погибшая пара – мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения, они жили вместе. Их нашли с мертвыми в квартире мужчины. Правоохранители проводят проверку.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Павлограде Днепропетровской области убили 16-летнего подростка – он получил ножевые ранения в грудь от 42-летнего мужчины, с которым у него возник конфликт.