В Харькове часть тротуара на рынке рухнула глубоко под землю. Фото и видео провала

В Харькове в среду, 18 ноября, на территории Новосалтовского рынка провалился асфальт.

Посреди проспекта Юбилейного на месте ЧП образовалась огромная глубокая яма. Видео очевидцев появились на Telegram-каналах "Труха Харьков" и "Netipichnyi_Kharkov" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Предварительная причина случившегося – прорыв теплосети. После обвала торговый павильон наполнился густым паром.

В результате никто не пострадал, сообщила местной медиа группе "Объектив" очевидица Екатерина.

"Когда упал асфальт, сразу начало выходить много пара. У него собралось много людей, а через несколько минут приехали пожарные и правоохранители. Они просили обходить место, сейчас его перекрыли", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на проспекте Победы грузовик провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва отопления.