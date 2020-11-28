В Харькове на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

В ночь на субботу, 28 ноября, в Харькове сгорели торговые павильоны на территории рынка "Барабашово".

Как сообщается на сайте управления ГСЧС в Харьковской области, возгорание обнаружила охрана рынка. На момент прибытия пожарных огонь успел охватить около 20 павильонов на площади 1000 кв.м. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Уровень сложности пожара был повышен до 4-го. В тушении принимали участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения – всего около 100 человек личного состава.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Было организовано защиту соседних павильонов от возгорания. В общем удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 21.

Пожар был локализован, а затем ликвидирован. Пострадавших нет. Причина его возникновения устанавливается.

В Национальной полиции добавили, что сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Харькове на территории рынка "Барабашово" произошел пожар. По словам очевидцев, сгорело несколько магазинов.

В ночь на 5 июня на "Барабашово" случился еще один крупный пожар.