В Харькове посреди улицы мужчине выстрелили в голову, объявлен план "Сирена". Фото с места убийства

В Харькове вечером понедельника, 22 февраля, посреди улицы застрелили мужчину.

Инцидент подтвердили на сайте пресс-службы ГУ Национальной полиции в области. Уточняется, что преступление совершили у новостроя ЖК "Ультра" в переулке Отакара Яроша.

Как сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА", предварительно, мужчина погиб в результате одного выстрела в голову.

Telegram-канал "Харьков 1654" пишет, что убийство произошло около 19:30 якобы на ступеньках здания супермаркета.

В городе объявлен оперативный план "Сирена", преступников ищут правоохранители.

В местном Telegram-канале пишут, что преступники, предварительно, скрылись на двух авто: белой Audi с черной крышей и Scoda Suberb.

"Суспільне" со ссылкой на директора Центра медпомощи Виктора Забашту передает, что скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты, но им осталось только констатировать смерть.

"Огнестрельное ранение в голову", – сказал Забашта. Он подтвердил, что жертва – молодой человек.

По данным сообщества "ТРУХА Харьков", убийца использовал травматический пистолет, а с жертвой (1981 г.р.) он конфликтовал из-за денег. Telegram-канал также назвал фамилию вероятного подозреваемого – некий Чепурной.

Подчеркнем: официальной информации о личностях жертвы или подозреваемых еще нет.

Осторожно, фото 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL: