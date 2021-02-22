В Харькове посреди улицы мужчине выстрелили в голову, объявлен план "Сирена". Фото с места убийства
В Харькове вечером понедельника, 22 февраля, посреди улицы застрелили мужчину.
Инцидент подтвердили на сайте пресс-службы ГУ Национальной полиции в области. Уточняется, что преступление совершили у новостроя ЖК "Ультра" в переулке Отакара Яроша.
Как сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА", предварительно, мужчина погиб в результате одного выстрела в голову.
Telegram-канал "Харьков 1654" пишет, что убийство произошло около 19:30 якобы на ступеньках здания супермаркета.
В городе объявлен оперативный план "Сирена", преступников ищут правоохранители.
В местном Telegram-канале пишут, что преступники, предварительно, скрылись на двух авто: белой Audi с черной крышей и Scoda Suberb.
"Суспільне" со ссылкой на директора Центра медпомощи Виктора Забашту передает, что скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты, но им осталось только констатировать смерть.
"Огнестрельное ранение в голову", – сказал Забашта. Он подтвердил, что жертва – молодой человек.
По данным сообщества "ТРУХА Харьков", убийца использовал травматический пистолет, а с жертвой (1981 г.р.) он конфликтовал из-за денег. Telegram-канал также назвал фамилию вероятного подозреваемого – некий Чепурной.
Подчеркнем: официальной информации о личностях жертвы или подозреваемых еще нет.
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