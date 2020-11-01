В Харькове мужчина устроил стрельбу в ресторане: его забили до смерти
В ресторан зашел мужчина в возрасте примерно 35-40 лет и начал стрелять
Посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть
По предварительной информации, убитый – охранник нардепа Дмитрия Шенцева
В ночь на 1 ноября в Харькове произошло убийство в ресторане.
Как сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в караоке-ресторан Biani Champagneria по улице Ярослава, Мудрого, 21 зашел мужчина в возрасте примерно 35-40 лет и начал стрелять.
Посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).
По предварительной информации, убитый – Руслан Смирнов, охранник внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева.
Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный за погибшим.
Начато расследование, устанавливаются все обстоятельства смертельного инцидента.
Фото 18+
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