В Харькове мужчина устроил стрельбу в ресторане: его забили до смерти

В ночь на 1 ноября в Харькове произошло убийство в ресторане.

Как сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в караоке-ресторан Biani Champagneria по улице Ярослава, Мудрого, 21 зашел мужчина в возрасте примерно 35-40 лет и начал стрелять.

Посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

По предварительной информации, убитый – Руслан Смирнов, охранник внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева.

Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный за погибшим.

Начато расследование, устанавливаются все обстоятельства смертельного инцидента.

Фото 18+

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