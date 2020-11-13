В Харькове мужчина угрожал полиции взорвать гранату. Фото и видео

В Харькове мужчина стал угрожать правоохранители взорвать гранату, когда они пришли в его дом с обыском.

Из-за этого в городе была введена специальная полицейская операцию "Гром". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУНП в области (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"В 8:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли в дом жителя района проводить санкционированный обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой и, отсоединив чеку, угрожает ее взорвать", – говорилось в сообщении.

Отмечается, что на место немедленно выехали руководство областной и районной полиции, а также следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, у дома дежурили медики. Информация по данному факту внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Основянского отдела полиции

Вскоре начальник Основянского отдела полиции Юрий Юрченко в комментарии журналистам отметил, что правоохранителям удалось уговорить мужчину не прибегать к действиям, которые могут повлечь тяжелые последствия, в том числе и для него самого.

"К счастью, достигнут положительный результат (переговоров. – Ред.), и сейчас все в безопасности", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 57-летний мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Алчевских.