В Харькове поймали мужчину, который убил знакомую в подъезде и сбежал с ее деньгами. 18+

В Харькове поймали 28-летнего мужчину, который 10 марта с ножом напал на женщину в подъезде ее дома, забрал сумку жертвы с деньгами и сбежал. 52-летняя потерпевшая от многочисленных колото-резаных ранений скончалась в больнице.

На сайте областного ГУ Национальной полиции сообщается, что преступление случилось около 21:00 в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев.

В своем Telegram-канале Департамент уголовного розыска уточнил, что о событии правоохранителям сообщил житель дома. Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что на его соседку в подъезде напал неизвестный.

Нападавший нанес харьковчанке многочисленные телесные повреждения: резаную рану лица, множественные колото-резаные раны шеи, проникающие ранения грудной клетки, живота, закрытый перелом.

Женщина умерла в больнице на следующий день после инцидента, не приходя в сознание.

Оперативники установили, что к совершению особо тяжкого преступления причастен 28-летний местный житель, который был знаком с погибшей.

Предварительно, мужчина убил женщину на почве ранее возникших неприязненных отношений потерпевшей с его женой.

Как сообщила пресс-служба полиции, преступник подстерег женщину в подъезде дома по месту ее жительства, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора между ними возникла ссора и мужчина убил знакомую.

"Реальные мотивы совершения страшного преступления будут установлены следователями во время досудебного расследования", – отметили в Департаменте уголовного розыска.

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Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

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