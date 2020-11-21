В Харькове мужчина с криками 'Аллах акбар' напал на здание ОГА. Видео

В субботу, 21 ноября, в Харькове неизвестный мужчина, выкрикивая "Аллах акбар" разбил окно в здании областной администрации.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Труха Харьков", опубликовав соответствующее видео происшествия.

"Только что неадекват, под крики "Аллах акбар", труханул окна ХОГА. Его догнали и задержали шесть полицейских", – говорится в сообщении.

На записи показано, как мужчина тяжелым предметом побил стекла в дверях административного здания. При этом он громко выкрикивал "Аллах акбар".

Свидетели происшествия сообщили, то мужчина взял большую железную конструкцию и с ее помощью стал разбивать окна. Девушки заметили, что перед этим нападавший был в компании молодых людей, и возможно, на спор начал бить окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены и подорвался сам.