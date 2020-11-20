В Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены и подорвался сам. Видео

В пятницу, 20 ноября, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже сам подорвался на гранате.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области, происшествие случилось в Слободском районе города.

"20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенной на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет", – говорится в сообщении.

Предварительно, в результате взрыва гранаты мужчине ампутировали руку.

Добавим, что "Суспільне" написало, что по предварительным данным, произошло два взрыва – в квартире и на улице. По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, с травмами мужчина доставлен в больницу. Взрывом также задело женщину – у нее легкие повреждения.

На данный момент полиция Харькова устанавливает обстоятельства ЧП. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение "КОРД", взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введен специальный полицейскую операцию "Гром".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина стал угрожать правоохранителям взорвать гранату, когда они пришли в его дом с обыском.