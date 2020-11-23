В Харькове Mercedes сбил пешехода: мужчине оторвало голову. Видео 21+

В Харькове автомобиль Mercedes-Benz E220 сбил переходившего дорогу мужчину. От удара пешеходу оторвало голову.

Об этом сообщило харьковское издание Newsroom. Происшествие случилось около 15:00 на проспекте Льва Ландау.

По словам очевидца ДТП, блогера Виталия Бойченко, пешеход переходил дорогу на красный свет светофора.

"Без нажатия на педаль тормоза взял резко право – и выскочил человек. Этот тоже бежал", – рассказал очевидец.

На одном из видео, распространяемых в соцсетях, водитель заявил, что ехал на зеленый, а пешеход выбежал на красный.

Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне Mercedes.

Руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта сообщил изданию, что вызов на спецлинию поступил 23 ноября в 14:58.

В полиции OBOZREVATEL подтвердили факт смертельного ДТП, но от комментариев воздержались, поскольку оперативная группа только выехала на место происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сквирском районе Киевской области 18 ноября грузовик Mercedes сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Тело погибшего 27-летнего жителя Житомирской области нашли прохожие.