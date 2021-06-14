В Харькове медики спасают парня, выпавшего из кабинки канатной дороги: есть две версии ЧП

В Харькове медики борются за жизнь 17-летнего парня, который выпал из кабины канатной дороги с высоты 10 метров на оживленную улицу и попал под колеса автомобиля. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах это произошло, предварительно есть две версии трагического случая.

Парень выжил, но его состояние тяжелое. Он получил травму головы, кроме того, перелом бедра и плеча. Юношу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил "Суспільному" представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Он в тяжелом состоянии, на ИВЛ, многочисленные переломы", — рассказал Сидоренко.

Врачи делают все, что в их силах. Но из-за тяжести травм парня пока не могут обследовать на томографе.

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Предварительно сообщалось, что падение юноши могло быть попыткой самоубийства, совершенной в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Медики, прибывшие на место инцидента и первыми осмотревшие парня, отметили, что от него пахло спиртным. В то же время знакомые травмированного рассказали, что юноша якобы хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО.

Однако, мать юноши отрицает информацию о попытке самоубийства сына. По ее словам, падение из кабинки является несчастным случаем и стало результатом хвастовства перед друзьями.

Она рассказала в комментарии "Суспільному", что ее сын учится в лицее на повара. Мать утверждает, что он был трезв, а информацию о попытке суицида называет неправдивой.

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Наверное, это было какое-то хвастовство перед ребятами – он хотел прыгнуть с самой низкой точки. Он наклонился, пошел ливень с градом, он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Он хотел забраться обратно, но через дождь руки соскользнули, он упал ", — рассказывает мать.

Также женщина отрицает, что парень хотел покончить с собой из-за неудачного ВНО, поскольку тестирование он вообще не проходил.

Мать парня также подтвердила, что после падения сын находится в тяжелом состоянии.

"Врачи не дают никаких обещаний, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он в медикаментозном сне, за него дышит аппарат. У него переломы, ушибы органов, травма головы. Врачи делают все, что можно", — сказала она.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что 13 июня в Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги : момент попал на видео