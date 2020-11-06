В Харькове из-за ДТП автомобиль влетел в остановку, 5 пострадавших

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
2,3 т.

  • Honda Civic двигался по главной дороге, Suzuki Grand Vitara выезжал из придомовой территории

  • Пострадали водитель и четверо пассажиров Honda

ДТП в Харькове

В Харькове в результате столкновения двух автомобилей один из них отбросило в остановку общественного транспорта, пострадало 5 человек.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. ДТП случилось 6 ноября около полудня.

Установлено, что Honda Civic двигался по главной дороге, когда Suzuki Grand Vitara выезжал из придомовой территории. От столкновения Honda Civic влетел в остановку.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров Honda, их доставили в медучреждения. 79-летний водитель Suzuki отказался от госпитализации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Столкнулись два автомобиля
Honda Civic отбросило в остановку
Водитель Suzuki Grand Vitara выезжал на главную дорогу
Honda Civic двигался по главной
В ДТП пострадало 5 человек
Водитель и четверо пассажиров Honda госпитализированы

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Пироговский путь в Киеве у грузовика отказали тормоза, и он снес остановку общественного транспорта. В результате инцидента никто не пострадал.

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