В Харькове из-за ДТП автомобиль влетел в остановку, 5 пострадавших
Honda Civic двигался по главной дороге, Suzuki Grand Vitara выезжал из придомовой территории
Пострадали водитель и четверо пассажиров Honda
В Харькове в результате столкновения двух автомобилей один из них отбросило в остановку общественного транспорта, пострадало 5 человек.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. ДТП случилось 6 ноября около полудня.
Установлено, что Honda Civic двигался по главной дороге, когда Suzuki Grand Vitara выезжал из придомовой территории. От столкновения Honda Civic влетел в остановку.
В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров Honda, их доставили в медучреждения. 79-летний водитель Suzuki отказался от госпитализации.
Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Пироговский путь в Киеве у грузовика отказали тормоза, и он снес остановку общественного транспорта. В результате инцидента никто не пострадал.