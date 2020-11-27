В Харькове грузовик насмерть переехал женщину. Фото 21+

В пятницу, 27 ноября, на перекрестке улицы Молочной и Плехановской грузовик насмерть переехал женщину и скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла около 09:40. Пострадавшая скончалась на месте до приезда врачей "скорой". Об этом newsroom.kh.ua сообщил руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пострадавшая скончалась до приезда врачей. У нее открытая черепно-мозговая травма. В результате происшествия ей оторвало голову. На вид женщине около 50 лет. По моей информации, автомобиль, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия", – рассказал Забашта.

Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети. На снимках видно тело погибшей. Судя по всему, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Личные вещи и пятна крови растянуло на несколько метров.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, водителя Mercedes, насмерть сбившего человека на пешеходном переходе в Харькове 23 ноября, арестовали без права внесения залога.