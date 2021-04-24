В Харькове дотла сгорели три автомобиля: есть пострадавший

Ночью в субботу, 24 апреля, в Харькове на автомобильной стоянке загорелись сразу четыре транспортных средства. Инцидент произошел в Немышлянском районе города по адресу ул. Солнечная 2.

Очевидцы вызвали нам место происшествия спасателей. Когда прибыли автоцистерны, пламенем были охвачены три автомобиля Мersedes-Benz Sprinter, и один Ford Transit, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате инцидента 49-летний мужчина получил ожоги лица и рук, он был госпитализирован в больницу скорой помощи №4.

Больше часа чрезвычайники боролись с пламенем и потушили его в 03:05. Три автомобиля сгорели дотла, еще одна машина и трактор повреждены. Причину пожара сейчас устанавливают.

Напомним, что 21 апреля в Луцке в доме случился масштабный смертельный пожар, который унес жизни сразу трех человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Чрезвычайное происшествие случилось из-за возгорания бензовоза Вооруженных сил Украины.